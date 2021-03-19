Bellingcat: У Украины — новые данные по убийству Хангошвили
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации в Харькове получили данные, которые могут служить дополнительным подтверждением того, что человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова и Вадим Красиков — предполагаемый убийца бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине — одно и то же лицо. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили интернет-издание Bellingcat и его партнер по расследованию — германский еженедельник Der Spiegel.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации последнего, новые сведения были переданы германским правоохранительным органам в минувшие несколько дней. Редакция Der Spiegel также поделилась рядом документов и фотографий с Bellingcat.

Как отмечает издание, среди полученных в Харькове — родном городе жены Вадима Красикова — снимков фигурирует изображение последнего на пляже в бейсболке и майке. На фото отчетливо видна татуировка на левом предплечье мужчины. Между тем идентичная татуировка заметна и у "Вадима Соколова" на снимке, сделанном во время содержания последнего под стражей и полученном ранее центром "Досье". Совпадают пигментные пятна, шрам и другие отметины на коже, отмечает Bellingcat.

Часть новых фотографий — из свадебного альбома Красикова 2010 года, к ним прилагается свидетельство о браке на эту же фамилию.

Христо Грозев: новые обстоятельства могут сыграть поворотную роль в процессе
Вскрывшиеся "новые данные еще больше подтверждают наш предыдущий вывод о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) принимала непосредственное участие в подготовке и заказе убийства в Берлине, а также в сокрытии улик после убийства", пишет Bellingcat.

Речь, по всей видимости, также идет о выдаче документов прикрытия "членам семьи Красикова и об их переезде в Крым, где они, по-видимому, находятся в прямом контакте с куратором ФСБ", — отмечает далее издание.

В свою очередь журналист портала Bellingcat Христо Грозев высказал мнение, что новые данные "могут стать поворотным моментом в текущем судебном процессе, помогая доказать соучастие российского государства в убийстве".

Убийство в парке Малый Тиргартен

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке "Малый Тиргартен". Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, "Вадим Соколов" — на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году. Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.

Второй подозреваемый — тоже россиянин

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили — россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider тогда выяснил, что его настоящее имя — Роман Демьянченко. В прошлом он, предположительно, был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения "Вымпел".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

7

Source

Deutsche Welle

Tags

Германия ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€