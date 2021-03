Bellingcat: У Украины — новые данные по убийству Хангошвили

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации в Харькове получили данные, которые могут служить дополнительным подтверждением того, что человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова и Вадим Красиков — предполагаемый убийца бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине — одно и то же лицо. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили интернет-издание Bellingcat и его партнер по расследованию — германский еженедельник Der Spiegel.

По информации последнего, новые сведения были переданы германским правоохранительным органам в минувшие несколько дней. Редакция Der Spiegel также поделилась рядом документов и фотографий с Bellingcat.

Как отмечает издание, среди полученных в Харькове — родном городе жены Вадима Красикова — снимков фигурирует изображение последнего на пляже в бейсболке и майке. На фото отчетливо видна татуировка на левом предплечье мужчины. Между тем идентичная татуировка заметна и у "Вадима Соколова" на снимке, сделанном во время содержания последнего под стражей и полученном ранее центром "Досье". Совпадают пигментные пятна, шрам и другие отметины на коже, отмечает Bellingcat.

Часть новых фотографий — из свадебного альбома Красикова 2010 года, к ним прилагается свидетельство о браке на эту же фамилию.

Христо Грозев: новые обстоятельства могут сыграть поворотную роль в процессе

Вскрывшиеся "новые данные еще больше подтверждают наш предыдущий вывод о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) принимала непосредственное участие в подготовке и заказе убийства в Берлине, а также в сокрытии улик после убийства", пишет Bellingcat.

Речь, по всей видимости, также идет о выдаче документов прикрытия "членам семьи Красикова и об их переезде в Крым, где они, по-видимому, находятся в прямом контакте с куратором ФСБ", — отмечает далее издание.

В свою очередь журналист портала Bellingcat Христо Грозев высказал мнение, что новые данные "могут стать поворотным моментом в текущем судебном процессе, помогая доказать соучастие российского государства в убийстве".

Breaking: Ukrainian authorities have obtained and passed on to German authorities extremely valuable new evidence in the Berlin Kleiner Tiergarten murder case. The evidence could be a game-changer in the ongoing trial, helping prove Russian state complicity in the assassination.