Белорусов будут лишать гражданства по "экстремистским" статьям
Foto: AP/Scanpix/LETA

С лета 2023 года белорусов, осужденных за "экстремистскую деятельность" или "нанесение тяжкого вреда" интересам государства и находящихся за пределами страны, можно будет лишить гражданства.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону о "Гражданстве", предусматривающий лишение гражданства (в том числе единственного) за преступления, предусмотренные 55 "экстремистскими" статьями. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента.

10 статья Конституции Республики Беларусь гласит, что никто "не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство". Формулировки нового закона обходят эту статью: в нем говорится не о лишении, а об утрате гражданства, а само гражданство называется "приобретенным по рождению".

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