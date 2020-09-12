Белоруссия вернула войска от границы с ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Белоруссия вернула военных с западной границы. Перебросить их туда поручил президент республики Александр Лукашенко, который заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот» страны, пишет портал РБК.

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Войска, которые были переброшены к западной границе Белоруссии, вернулись в места дислокации. Об этом сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин, передает БелТА.

По его словам, вооруженные силы продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи государственной границы. В частности, в 15 км от нее на литовский полигон переброшены танки США, сообщил Хренин.

«В рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде в 15 км от нашей государственной границы второго танкового батальона 69-го танкового полка США», — сказал министр.

По его словам, это такое же мероприятие, что было весной. «Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины «Брэдли», — отметил Хренин.

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