Белорусская оппозиция обнародовала план "майдана" после выборов президента
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Стал известен план белорусской оппозиции, которым ее представители воспользуются в случае победы президента республики Александра Лукашенко на выборах главы государства. Инструкции по организации "майдана" опубликовал Telegram-канал NEXTA Live, который принадлежит журналисту Степану Путило.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Так, план предусматривает организацию общенациональной забастовки на всех государственных предприятиях Белоруссии. Авторы плана предлагают гражданам республики устроить ее 10 августа. Организаторы забастовки просят их требовать проведения "новых и честных" выборов. Они считают, что руководство белорусских предприятий "не сможет уволить всех", а сотрудники милиции не станут рисковать и "вступать в противостояние с настоящими заводскими мужиками".

Кроме того, организаторы "майдана" посоветовали гражданам проводить митинги у районных администраций. При этом им рекомендуется не захватывать их, а лишь ограничиться блокированием. Задержания органами правопорядка будет "точкой невозврата", после чего нужно устроить блокирование дороги, говорится в плане.

Также его авторы призывают своих сторонников в регионах требовать у главы местного исполкома публично присоединиться к митингующим.

Еще канал обнародовал памятку для протестующего. В ней указано, что предпринимать в случае столкновений с милицией. В памятке есть инструкции по построению боевых порядков, а также прописаны приемы "ответного насилия".

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

3

Source

Gazeta.ru

Tags

Выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко Белоруссия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц