Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова

Демократическая оппозиция Беларуси, которую представляет Светлана Тихановская и еще 9 человек, была удостоена премии Сахарова. Об этом объявил спикер Европарламента Давид Сассоли.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Демократическая оппозиция Беларуси, которую представляет Светлана Тихановская и еще 9 человек, удостоена премии Сахарова. Об этом объявил в четверг, 22 октября, спикер Европарламента Давид Сассоли.

"Демократическую оппозицию Беларуси, представленную Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества" на премию Сахарова номинировали три крупнейшие фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и "Обновить Европу".

Решение о присуждении премии Сахарова группе из 10 человек, представляющей белорусскую оппозицию, принял ранее президиум Европарламента, куда, кроме спикера, входят председатели семи фракций. Церемония вручения должна состояться 16 декабря на пленарном заседании в Страсбурге. Но в связи с пандемией коронавируса от поездок на пленарные заседания во французский город отказались, и сейчас их проводят в Брюсселе и виртуально.

Кто именно представляет белорусскую оппозицию

Демократическую оппозицию Беларуси представляют десять человек. Это экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова. Также это председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило.

Во время выдвижения кандидатов на нынешнюю премию Сахарова произошел курьез: демократическую оппозицию Беларуси номинировали дважды. Второй раз — фракция "Европейских консерваторов и реформистов", которая не смогла договориться о формулировке номинации с тремя крупнейшими фракциями. В этом случае оппозицию представляла одна Светлана Тихановская. Но в шорт-лист вошла группа из 10 человек, представляющих белорусскую оппозицию. Среди трех финалистов компанию ей составили группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса.

Лауреат премии Сахарова — в третий раз из Беларуси

Группа белорусских оппозиционеров стала уже третьим лауреатом премии Сахарова из Беларуси. В 2004 году ее получила Белорусская ассоциация журналистов, а в 2006 году — Александр Милинкевич как лидер демократической оппозиции Беларуси.

В 2018 году премию Сахарова присудили украинскому режиссеру Олегу Сенцову, удерживаемому тогда в тюрьме в России. Европарламент назвал его тогда "символом борьбы за освобождение политических заключенных, удерживаемых в России и по всему миру". Лично получить ее Сенцов смог лишь год спустя, после обмена пленными.

В 2019 году на премию Сахарова номинировали российского оппозиционера Алексея Навального, но он не попал в тройку финалистов.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.