Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву
Foto: Timanovskaya

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вечером в среду, 4 августа, прибыла в Варшаву авиарейсом из Вены. Туда она прилетела из японской столицы Токио самолетом авиакомпании Austrian Airlines ранее в тот же день. Изначально планировалась, что Тимановская вылетит из Токио в Варшаву, где ей предоставили гуманитарную визу.

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По информации источников, она должна была вылететь в Польшу рейсом польской авиакомпании LOT Polish Airlines, однако планы были изменены из соображений безопасности и по согласованию с представителями польского дипкорпуса в Токио. Тимановскую на полицейском автомобиле доставили из посольства Польши в Токио в аэропорт. В сопровождении нескольких чиновников она прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, которые отслеживали ее действия и передвижения.

Ранее белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, руководитель Народного антикризисного управления, которое вместе с Белорусским фондом спортивной солидарности оказывает помощь Тимановской, написал в своем Twitter, что спортсменка вечером все-таки прибудет в Варшаву.

МОК открывает дисциплинарное расследование

Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное расследование из-за инцидента с Тимановской. По информации Reuters, МОК получил отчет от белорусской команды. "МОК создает дисциплинарную комиссию для установления фактов по этому делу и заслушивания двух должностных лиц - Артура Шумака и Юрия Моисевича, которые, предположительно, были причастны к этому инциденту", - цитирует агентство официального представителя МОК Марка Адамса.

Дело Тимановской

30 июля Кристина Тимановская резко отреагировала в Instagram на решение руководства сборной Беларуси, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде. 1 августа стало известно, что Тимановскую отстранили от участия в Играх по распоряжению из Минска и пытаются насильно вывезти из Японии в Беларусь. Оказавшись в аэропорту, легкоатлетка обратилась за помощью к полиции, отказалась от посадки в самолет и заявила, что ее доставили к самолету против ее воли.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. В свою очередь Павел Латушко уверен, что решение о вывозе Тимановской принял лично белорусский правитель Александр Лукашенко.

Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Александр Лукашенко Беларусь Международный олимпийский комитет
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