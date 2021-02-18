Белорусские журналистки получили по два года колонии за стрим митинга

Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева получили по два года лишения свободы, сообщается в четверг телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов.

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"Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева наказаны двумя годами лишения свободы. Такое решение приняла судья Фрунзенского района Наталья Бугук", - говорится в сообщении.

Девушек судили по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Журналистки Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года во время несанкционированной акции протеста в Минске. Они вели прямую трансляцию на телеканале "Белсат" из квартиры на 14-м этаже дома по улице Сморговский тракт - в районе так называемой "площади перемен", куда их пригласили хозяева. В тот день на "площади" силовики задержали несколько десятков человек и применя спецсредства.

17 ноября суд назначил журналисткам семь суток административного ареста по ст.23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 20 ноября им было предъявлено обвинение еже по Уголовному кодексу - в организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Девушек арестовали и поместили в жодинскую тюрьму.

Следствие утверждает, что действия Андреевой и Чульцовой повлекли за собой остановку движения 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Ущерб ГП "Минсктранс" был оценен в 11 562 белорусских рублей и 14 копеек (более $4,4 тыс). Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.

В Белоруссии уже полгода продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.