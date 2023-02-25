Белорусский лидер Лукашенко посетит Китай
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 февраля, посетит Пекин с государственным визитом, сообщило в субботу Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.

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"По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина Президент Беларуси Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом", — сообщил представитель министерства.

Пекин хочет сотрудничать с Минском для повышения взаимного доверия, подчеркнул министр иностранных дел Китая Цинь Ган в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником в пятницу.

В сентябре прошлого года на встрече в столице Узбекистана Самарканде Си и Лукашенко объявили об установлении стратегического сотрудничества между двумя странами.

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LETA

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