Белорусский политолог уехал в Украину после его упоминания Протасевичем в интервью госканалу

Белорусский политолог Артем Шрайбман покинул страну после того, как бывший редактор протестного телеграм-канала NEXTА Романа Протасевича упомянул его в интервью белорусского государственного телеканала ОНТ. Об этом сам Шрайбман сообщил в своем телеграм-канале. Позже он уточнил изданию "Наша Нiва", что уехал в Украину.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", интервью Протасевича телеканалу ОНТ вышло 3 мая. В нем Протасевич признал вину в организации протестов в Беларуси (статья 342 УК республики) и рассказал, что люди, якобы координировавшие протесты в Беларуси, входили в секретный чат. Среди участников чата он, в частности, назвал Шрайбмана.

Шрайбман рассказал, что вечером того же дня, когда вышло интервью Протасевича, он заметил возле своего подъезда "что-то очень похожее" на наружное наблюдение. Кроме того, политологу передали, что на него готовятся заводить уголовное дело. Он отметил, что подтверждения этой информации нет.

"Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома (Роман Протасевич, — прим. Дождя) преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях", — написал Шрайбман.

Политолог добавил, что "далеко не все" люди, состоявшие в чате, "подходили под описание координаторов белорусской революции". Шрайбман утверждает, что участники чата обсуждали проведение акций протеста на специальных "созвонах", однако он в них не участвовал "из соображений безопасности".

По словам Шрайбмана, силовики знали о существовании чата, его тематике и участниках "как минимум с середины осени". Однако раньше он не планировал уезжать из Беларуси, поскольку считал, что ему "нечего предъявить", объяснил политолог.

"Но в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, — уже недостаточная страховка (…) С моим кейсом такая же ситуация — простое нахождение в том чате много месяцев назад, и громкие заявления Протасевича теперь, с ведущим, который отдельно переспросил про меня, — это переход в зону некомфортного риска", — отметил Шрайбман.

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Перед этим экипаж получил от белорусских властей сообщение о минировании, которое оказалось ложным. В Беларуси против Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, он также включен в список экстремистов.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку, россиянку Софию Сапегу. В конце мая провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Сапега говорит на камеру, что была редактором "Черной книги Беларуси", публиковавшего личные данные силовиков.