Белорусским "рельсовым партизанам" дали более 20 лет тюрьмы

В Гомельском областном суде 27 декабря оглашен приговор трем белорусам, обвиняемых в саботаже на железной дороге в РБ, по которой шли составы с российской военной техникой для участия в войне в Украине. Как сообщает "Зеркало", Денис Дикун получил 23 года колонии усиленного режима, Дмитрий Равич — 22 года заключения и Олег Молчанов — 21 год. Также каждого оштрафовали на 4800 белорусских рублей, а их изъятое при обысках имущество конфисковано.

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По версии следствия, Дикун, Равич и Молчанов, трое жителей города Светогорска Гомельской области, 28 февраля подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Жердь — Останковичи (Гомельская область). Из-за этого на участке перестали работать светофоры и стрелочные переводы, что могло привести к срывам графика движения поездов с вооружением и военной техникой ВС РФ для войны в Украине.

Всех троих задержали в Светлогорске 4 марта и предъявили им обвинение по нескольким статьям: ч. 3 ст. 361-1 УК ("Участие в экстремистском формировании"), ч. 3 ст. 289 ("Акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений"), ч. 2 и 4 ст. 309 ("Умышленное приведение в негодность путей сообщения, повлекшее тяжкие последствия, а также создавшее угрозу крушения, аварии и гибели людей") и ч. 1 ст. 356 ("Измена государству").

Обвиняемым угрожали смертной казнью

Следственный комитет РБ заявлял, что Дикуну, Равичу и Молчанову может угрожать смертная казнь. Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко, комментируя в июне ситуацию для DW, сказал, что это едва ли реально. Тем не менее, вынесенный в итоге приговор оказался самым суровым по делам о диверсиях на железной дороге в Беларуси, замечает "Зеркало". До сих пор максимальный срок для белорусских "рельсовых партизан" составлял 16 лет.

Процесс над Дикуном, Равичем и Молчановым последние три месяца проходил в закрытом режиме, так что позиция осуждаенных по поводу приговора неизвестна. Их родные говорили, что предъявленные обвинения — "полный абсурд", для которого "нет никаких оснований". При этом они жаловались, что "все закрыто и засекречено" и ни адвокаты, ни сами подсудимые не могут им ничего рассказывать.

На так называемой "покаянной" видеозаписи, распространенной ранее госСМИ Беларуси, Денис Дикун, который выглядел избитым, сообщил, что по указанию активистов инициативы ByPol с еще двумя сообщниками поджег оборудование на перегоне Жердь — Останковичи, а также что действовал в сговоре с родственником, который живет в Литве.