Белорусскому оппозиционеру Северинцу вменили уголовную статью о беспорядках
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Белорусскому оппозиционеру Павлу Северинцу предъявили обвинение по статье об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК Беларуси), сообщила в "Фейсбуке" его жена Ольга.

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Он останется под арестом еще на два месяца. Его задержали 7 июня после протестной акции.

8 июня суд ему назначил 15 суток ареста. После этого прошло еще не меньше трех административных судебных заседаний, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток. Всего ему было назначено 60 суток ареста. После этого в августе его задержали уже по уголовному делу.

Также у Северинца остались не отбытыми 30 суток, полученные за участие в акциях против углубления интеграции с Россией, которые проходили в декабре прошлого года.

Северинец — один из основателей и бывший лидер молодежной организации партии БНФ — "Молодой Фронт", один из лидеров партии "Белорусская христианская демократия", признан правозащитниками политическим заключенным.

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Интерфакс

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Интерфакс

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