Бэнкси опубликовал в Instagram рисунок на руинах в Бородянке

Британский художник Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка Киевской области, который находится примерно в 35 км от Киева и 20 км от Бучи, сообщает РБК. Фотографии опубликованы в его Instagram

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Известный британский анонимный стрит-арт-художник, подписывающийся псевдонимом Бэнкси, опубликовал в Instagram снимки разрушенной многоэтажки в Бородянке в Киевской области и своего рисунка на стене этого дома. На рисунке изображена выполняющая упражнение гимнастка.