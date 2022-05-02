Берлин не считает обучение украинских солдат участием в войне

Правительство Германии исходит из того, что, в соответствии с международным правом, ФРГ не может считаться стороной военного конфликта, обучая украинских военнослужащих. "Мы убеждены, что обучение украинских военнослужащих в Германии системам вооружения еще не означает прямого вступления в войну", — заявил в понедельник, 2 мая, официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

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Таким образом, отмечает агентство dpa, Хебештрайт прокомментировал позицию официального Берлина по поводу справки научной службы бундестага, опубликованной изданиями группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. В документе "Правовые вопросы военной поддержки Украины странами НАТО — между нейтралитетом и участием в конфликте", подготовленном еще в марте, в частности, отмечалось, что сами по себе поставки оружия еще не превращают страну-поставщика в участника конфликта, хотя она и перестает быть полностью нейтральной. "Но если вместе с поставками осуществляется также инструктаж, то есть обучение обращению с этим оружием, то возникает вероятность выхода из безопасной зоны неучастия в конфликте", — указывалось в справке.

Представитель правительства ФРГ также отметил, что если обращаться к аргументам международного права, то нужно констатировать, что его грубейшим нарушением стало нападение России на Украину. Западные государства рассматривают свою военную помощь как вклад в самооборону украинцев.

Американские военные обучают украинцев в ФРГ

29 апреля стало известно, что американские инструкторы начали обучать украинских военнослужащих пользоваться тяжелыми системами вооружений, полученными в качестве военной помощи для обороны страны от российской агрессии. Речь идет об управлении радарными системами и бронетехникой.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, что Берлин не собирается посылать солдат в Украину, но может начать обучение украинских военных на территории Германии.