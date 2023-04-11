Беспилотник атаковал аэропорт Белгорода

Беспилотник с взрывным устройством врезался в забор аэропорта Белгорода, сообщили Телеграм-каналы Baza, Astra и SHOT. Позднее эту информацию подтвердил источник российского государственного агентства РИА "Новости".

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Утверждается, что инцидент произошел около 16:30 в понедельник, 10 апреля. По данным Telegram-каналов, никто не пострадал — аэропорт Белгорода закрыт уже более года, поскольку находится в непосредственной близости к зоне боевых действий в Украине.

Других подробностей об атаке беспилотника немного: сообщается, что дрон врезался в забор аэропорта, упал и взорвался. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации.

В последние месяцы из разных регионов России (в том числе Белгородской области) регулярно приходили сообщения об упавших или сбитых беспилотниках. Власти РФ как минимум в части случаев обвиняли в атаках Украину. Официальный Киев о причастности к этим операциям публично не заявлял.