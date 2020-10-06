Беспорядки в Бишкеке: демонстранты ворвались в здания парламента и ГКНБ

В Бишкеке демонстранты штурмовали Белый дом и здание госкомитета нац. безопасности во время протеста против результатов парламентских выборов. После нескольких часов столкновений между милицией и демонстрантами на главной площади страны в Кыргызстане, митингующие одержали вверх.

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Тем временем оппозиционные политические партии намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Об этом заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

Выборы в парламент состоялись в воскресенье, но результаты отказались принимать 12 из 16 участвовавших партий. Лидеры партий объединились в оппозиционном блоке и начали мирный митинг, который перерос в штурм Белого дома.

Демонстрантам удалось открыть одни из ворот в здание администрации президента и парламента и прорваться внутрь здания ночью. Правоохранительные органы не препятствовали этому. Белый дом был пуст.

Ранее днем силовики разогнали демонстрантов с площади, использовав светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, после того как несколько человек попытались перелезть через забор Белого дома.

Но несколькими часами позже митингующие вернулись в еще большем количестве взяли вверх. Они отобрали и сожгли несколько машин МВД и напали на четыре машины скорой помощи. Об этом написал заведующий главы скорой помощи Егор Борисов.

Освобождение заключенных

Часть митингующих направилась к зданию ГКНБ (Госкомитет национальной безопасности) и освободила заключенного экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева.

Все эти чиновники были осуждены по обвинениям в коррупции во время правления Сооронбая Жээнбекова.

Как сообщает с места событий корреспондент Интерфакса, демонстранты протаранили грузовиками ворота здания ГКНБ и ворвались на территорию спецслужбы.

Милиция практически не оказывала участникам штурма какого-либо сопротивления, сотрудники вышли с поднятыми руками из здания, сообщая, что "они вместе с народом".

Кроме того, из под заключения был освобожден и Садыр Жапаров, бывший депутат парламента, ранее осужденный за захват заложника во время акции протеста в Караколе с требованиями от властей решить вопрос золотодобывающей шахты "Кумтора" с учетом интересов местных жителей и увеличить долю КР в проекте до 70 процентов.

Под утро в Белом доме начался пожар в кабинетах на нескольких этажах. Он был потушен силами пожарных и участников протестов.

Тем временем оппозиционные политические партии намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Об этом заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

Протесты в Бишкеке



По данным Минздрава, уже как минимум 120 человек пострадали в результате столкновений. Один из них — депутат оппозиционной партии Жанар Акаев, он был ранен в ногу.

Сотрудники силовых органов пустили в ход светошумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ и резиновые пули после того, как несколько митингующих попытались прорваться через ворота Белого дома — здания администрации президента и парламента страны.

По сообщениям информационных агентств, несколько тысяч демонстрантов вытеснили с площади Ала-Тоо, где проходил оппозиционный митинг, однако они пытаются туда вернуться. В ответ на применение спецсредств некоторые митингующие забрасывают милицию камнями. Поступают сообщения, что демонстранты возводят в Бишкеке баррикады.

Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило Интерфаксу, что во время столкновений пострадали более 100 человек. Корреспондент этого агентства передает, что демонстранты сожгли патрульную машину МВД, стычки продолжаются в разных частях Бишкека.

"В глаза попал слезоточивый газ. Это просто невыносимая боль, оказывается, ребята, вообще невозможно терпеть, — говорит Эрбол — один из участников митинга. — Сейчас они приближаются, но мы будем стоять до конца".

Оппозиция утверждает, что результаты голосования были фальсифицированы.

Согласно заявлениям Центральной избирательной комиссии Кыргызстана, в парламент страны прошли четыре партии. Три из них, как говорят местные политологи, тесно связаны с действующей политической элитой. При этом семипроцентный барьер не преодолела ни одна из известных оппозиционных сил.

Глава наблюдательной миссии ОБСЕ в Кыргызстане Томас Бозеруп заявил, что выборы "в целом были хорошо организованы", однако отметил, что обвинения в покупке голосов "вызывают серьезные опасения".

Президент встретится с партиями



Во время встречи с Бозерупом президент Жээнбеков заявил, что во время выборов все партии получили равные условия для агитации, однако признал, что подкуп избирателей действительно был проблемой.

"Для искоренения данного негативного явления необходимо улучшить экономическое состояние населения, — цитирует президента его пресс-служба. — Мы над этим работаем, для нас это является главной задачей и целью". По последним официальным данным за 2018 год, 1,6 млн кыргызстанцев живут за чертой бедности — это почти 27% населения (для сравнения, в России — 13%).

Пресс-служба президента также сообщила, что Жээнбеков во вторник встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в парламентских выборах.

Организаторы акции протеста заявили, что попытку штурма Белого дома предприняли провокаторы.

Один из оппозиционеров — лидер партии "Ата-Мекен" Жанар Акаев — во время митинга получил ранение в ногу. "Мы не уйдем, бросив людей. Будем стоять до конца! Повторное голосование должно быть! Клановая система и такой парламент пусть уходят. Люди не расходитесь, мы встанем впереди", — говорил кандидат в депутаты несколькими часами ранее.

"Я не ожидал, что столько народу соберется. Вчера были не выборы, а просто спектакль и, кажется, такой беспредел людям просто надоел, — говорит Айбек, один из демонстрантов. — После оглашения результатов я просто не смог спокойно сидеть дома".

Кто прошел в парламент?

За 120 депутатских мандатов в однопалатном законодательном органе Кыргызстана боролись почти 2 000 человек, 107 из них — депутаты нынешнего (шестого) созыва.

После объявления предварительных результатов главы проигравших партий объединились в оппозиционный блок и призвали своих сторонников выйти на митинги в Бишкеке, Оше (второй по величине город страны) и Нарыне (на западе Кыргызстана). Только в столице, согласно разным оценкам, собрались около 7-10 тыс. демонстрантов. Митинги также прошли в городах Талас и Каракол.

По данным Центризбиркома, больше всего голосов, 24%, получила партия "Биримдик" (Единство), в состав которой входят многие приближенные президента Жээнбекова, в том числе его брат.

В списке еще одной партии — "Мекеним Кыргызстан" (Моя родина — Кыргызстан), набравшей 23% голосов, — есть брат бывшего заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова.

Он фигурировал в масштабном международном расследовании о выводе из страны 700 млн долларов и коррупции на таможне.

В составе третьей партии "Кыргызстан" — бывший спикер парламента (подавший в отставку перед выборами) Дастан Джумабеков. С его именем был связан скандал во время агитационной кампании, поскольку политик подарил одной из рожениц 50 тыс. сомов (около 600 долларов) к рождению сына — и был обвинен в подкупе избирателей.