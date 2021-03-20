Беспорядки в Киеве из-за приговора Стерненко. Протестующие бьют окна в администрации президента

Около администрации президента Украины в центре Киева проходит акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко, который был приговорен к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в похищении пророссийского политика. Несколько тысяч демонстрантов разбили в здании часть окон, на его стенах появились граффити.

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Участники акции протеста скандируют лозунги с требованием освободить Стерненко, у которого сегодня день рождения. Периодически они поджигают файеры и петарды. Украинская полиция в происходящее не практически не вмешивается, периодически сотрудники спасательных служб выходят из здания и тушат огонь.

Активисты начали собираться на улице Банковой, где находится комплекс президентской администрации, около 19:00 по местному времени. Там находилось только несколько десятков сотрудников полиции, защитных заграждений не было. В результате участники акции смогли подойти вплотную к зданию.

"Судебная власть Украины прогнила, у нас необъективные решения принимаются, у нас пакуют активистов", — сказала журналистам одна из принимавших участие в демонстрации.

В определенный момент активисты попытались подпалить табличку "Офис президента Украины".

Находившиеся в здании сотрудники государственной службы охраны заблокировали двери и выставили щиты.

Днем акция в защиту Стерненко также состоялась в Одессе, где живет активист.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире украинской редакции Радио Свобода (в России признано СМИ-иностранным агентом) заявил, что полицейские не поддаются на провокации людей, пытающихся склонить силовые органы к активным действиям, а большая часть протестующих — мирные граждане.

"Они мечтают, чтобы полиция применила силу, чтобы потом сказать, что полиция подавляет мирный протест", — сказал Геращенко.

Он добавил, что полиция привлечет к ответственности всех тех, кто нарушал закон, их действия задокументированы.

Сам Стерненко вину не признает.

23 февраля Приморский районный суд в Одессе приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича — одесского активиста, симпатизирующего пророссийской партии "Родина". Суд также постановил конфисковать половину его имущества.

Активиста обвинили по трем статьям уголовного кодекса: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия.

Многие сторонники Сергея Стерненко считают судебное преследование и сам приговор суда свидетельством давления властей на активистов и критиков действующей на Украине власти.

Дело Стерненко

Согласно версии обвинения, 25 апреля 2015 года Стерненко, на тот момент один из лидеров одесского "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация), вместе со своим коллегой Русланом Демчуком по телефону договорились встретиться со Щербичем, который незадолго до этих событий получил мандат депутата одного из райсоветов Одесской области.

Ничего не подозревающий Щербич якобы сел в машину, где его начали убеждать отказаться от депутатского мандата. Согласно показаниям Щербича, в салоне автомобиля его били, лично Стерненко стрелял в него из травматического пистолета, а после того, как его привезли в неизвестное ему место, его продолжили избивать, зажимали Щербичу палец плоскогубцами и отобрали у него 300 гривен (около 12 долларов США). Согласно материалам обвинения, Щербича отпустили, пригрозив, что если он все же станет депутатом, "к нему и членам его семьи будут применены более жестокие действия, направленные на причинение физических страданий и лишение жизни".

В разговоре с Би-би-си летом прошлого года Стерненко отвергал причастность к инциденту со Щербичем.

Стерненко является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В одном из них его обвиняют в причастности к наркоторговле — сам Стерненко отвергает эти обвинения и утверждает, что аудиозаписи, якобы свидетельствующие о его виновности, подделаны.

Кроме того, Стерненко обвиняют в убийстве 28-летнего Ивана Кузнецова. Это самое резонансное дело в отношении активиста на Украине.

В мае 2018 года Иван Кузнецов погиб в драке с участием Стерненко. Материалы дела свидетельствуют, что погибший напал на Стерненко первым. Вопрос состоит в том, считать смерть Кузнецова умышленным убийством или превышением мер необходимой самообороны.