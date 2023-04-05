Бежавший офицер ФСО описал "информационный вакуум" Путина
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин не пользуется интернетом и живет в "информационном вакууме", рассказал бежавший из России капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов в интервью центру "Досье", опубликованному во вторник, 4 апреля.

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"Он реально не пользуется ни интернетом, ни (мобильным. — Ред.) телефоном. Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме", — отметил Каракулов. В то же время везде, где останавливается Путин, должен вещать телеканал "Россия", добавил он.

Офицер ФСО рассказал также, что президент РФ продолжает соблюдать самоизоляцию и перед встречей с ним нужно соблюсти двухнедельный карантин. С момента начала пандемии коронавируса Путин "очень замкнулся". "Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности", — констатировал Каракулов.

С 2009 года и до середины октября 2022 года Глеб Каракулов был инженером в управлении президентской связи и обеспечивал российского главу государства секретной связью. Он самый высокопоставленный сотрудник спецслужб РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну, пишет "Досье". В России Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве.

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