Беженцы возвращаются из Литвы в Украину: автобусы заполнены на месяц вперед
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Беженцы из Украины понемногу покидают Литву: специально организуемые для них автобусные рейсы заполнены на месяц вперед, сообщает литовский портал delfi.

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Неправительственные организации Литвы отмечают, что беженцы по-прежнему нуждаются в помощи. Организация "Сильны вместе" уже месяц организует рейсы в Украину с частной компанией Kautra.

Автобусы три раза в неделю ездят во Львов. До сих пор они перевезли уже 600 человек. "Поток регистрирующихся очень большой, автобусы заполнены на месяц вперед. Планируем делать больше рейсов в неделю", – сказал представитель Kautra Юстинас Вадлуга.

Пока возвращение украинцев организует организация "Сильны вместе". В Министерстве транспорта и сообщения Литвы отмечают, что им известно о такой потребности, "вопрос оказания помощи украинцам обсуждается".

Департамент миграции располагает данными об отъезде 900 украинцев. В общей сложности в Литве находятся больше 55 000 беженцев из Украины.

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