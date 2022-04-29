Би-би-си: российские военные взяли в плен двух британцев, оказывавших гуманитарную помощь в Украине
Foto: Publicitātes attēli

Два сотрудника гуманитарной организации Великобритании, были взяты под стражу российскими военными в Запорожской области Украины. Об этом Би-би-си рассказал Доминик Бирн - соучредитель сети благотворительных организаций, работающих в Украине.

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По данным Бирна, вчера двое британцев пытались помочь матери с двумя детьми уехать из населенного пункта, который перешел под контроль российской армии.

Российские военные остановили британцев на блок-посту, их дальнейшая судьба не известна. Женщина, которая ждала их помощи, получила от волонтеров странную смску, после чего в ее дом ворвались российские военные. По словам Бирна, военные кричали на женщину, обвиняя ее в "пособничестве британским шпионам".

Бирн оповестил о случившемся британских дипломатов, но они пока не делали никаких офицальных заявлений.

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BBC News Русская служба:

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