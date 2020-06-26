Билл Гейтс допустил распространение коронавируса после появления вакцины

Появление вакцины от Covid-19 не гарантирует того, что коронавирус прекратит распространяться. Об этом в эфире телеканала CNN заявил основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс, передает РБК.

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Бизнесмена спросили, как он относится к словам эпидемиолога Майкла Остерхолма, директора Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты. Тот полагает, что "распространение вируса будет продолжаться до тех пор, пока не будут заражены 60-70% населения страны или не будет создана вакцина".

"Это на самом деле так", — подтвердил Гейтс.

Предприниматель отметил, что вакцина имеет две основные функции. "Одна заключается в том, чтобы предоставлять индивидуальную защиту от заражения, а другая позволяет [вакцинированному] перестать быть разносчиком заболевания", — пояснил он.

В то же время возможно, что "вакцина будет лучше показывать себя в предоставлении индивидуальной защиты, а не предотвращении распространения [вируса]", отметил Гейтс. "Нельзя гарантировать, что вакцина будет наверняка останавливать распространение инфекции", — сказал он.

В начале июня благотворительный фонд Гейтса выделил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса после ее разработки, особенно в бедных странах. Еще $1,6 млрд предприниматель выделил на деятельность альянса по иммунизации населения по всему миру.

В начале мая режиссер Никита Михалков в программе "Бесогон" заявил, что под видом вакцинации от коронавируса Гейтс хочет прочипировать людей. По его словам, чип будет контролировать выполнение заданных человеку условий и тот за это будет получать "криптобонусы". Главной задачей подобной "вакцинации" служит "сокращение человечества", за которое якобы выступает Гейтс, отметил Михалков.

Сам Гейтс подобные сообщения назвал глупыми и странными и признался, что его беспокоит "существование этих сумасшедших идей". Когда лекарство от коронавируса появится, нужно добиться формирования коллективного иммунитета, то есть вакцинировать около 80% населения, полагает он. "Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", — сказал Гейтс.

В США зарегистрировали больше всего заразившихся коронавирусом в мире — 2,4 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. По числу умерших от заболевания страна также находится на первом месте. Жертвами коронавируса в США стали 124,4 тыс. человек.