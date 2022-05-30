Билл Гейтс предсказывает новую пандемию

Существует 50-процентная вероятность, что человечество в ближайшие 20 лет предстанет перед новой пандемией. Об этом заявил в интервью испанскому изданию El Diario американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс.

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"Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработает его и преднамеренно распространит. Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые и новые экосистемы. Поэтому, по моим оценкам, существует пятидесятипроцентная вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы столкнемся с пандемией естественного происхождения в результате изменения климата", — сказал он.

Гейтс считает, что для предотвращения такого сценария человечество должно извлечь уроки пандемии коронавируса: нужно увеличить финансирование Всемирной организации здравоохранения на 25% и создать международную группу реагирования на эпидемии.

"Я чаще всего провожу аналогии с пожарными: чтобы предупреждать пожары, нужно постоянно держать пожарных. Они учатся, готовятся, мы относимся к этому серьезно. К сожалению, пандемии должны быть среди вещей, к которым должны быть готовы правительства, если они стремятся защитить своих граждан", — добавляет миллиардер.

Отвечая на вопрос об оспе обезьян, Гейтс выразил мнение, что она не станет причиной следующей пандемии.

"Если бы не пандемия коронавируса, оспа обезьян даже не попала бы в новости", — подчеркнул он.

Напомним, Билл Гейтс считает, что штамм коронавируса Омикрон завершит острую фазу пандемии и приведет к ее окончанию.