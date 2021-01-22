Билл Гейтс привился от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Основатель Microsoft Билл Гейтс и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс привился от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он рассказал у себя в Twitter.

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"Одно из преимуществ того, что мне 65 — я могу получить вакцину от COVID-19. Я на этой неделе получил первую дозу и чувствую себя отлично. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регуляторам и медицинским работникам на переднем крае борьбы — за то, что привели нас к этому моменту", — написал Гейтс.

В декабре сообщалось о том, как Гейтс спрогнозировал, что к весне текущего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей. Он указал, что важной задачей мирового сообщества после готовности препаратов станет их равномерное распределение как в развитых, так и в развивающихся странах. Фонд, основанный Гейтсом и его женой Мелиндой, ведет разработки, которые позволят производить вакцину в Индии.

После первых случаев заражения инфекцией в Китае распространились конспирологические теории о причастности Гейтса к созданию вируса. Согласно этой версии, коронавирус запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом создателя корпорации Microsoft.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Коронавирус Билл Гейтс
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