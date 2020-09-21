Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии в 2022 году
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В лучшем случае человечество справится с пандемией Covid-19 к 2022 году, считает Билл Гейтс, хотя в США эпидемия может закончиться раньше — летом следующего года, пишет портал РБК.

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Основатель Microsoft Билл Гейтс дал интервью телеканалу Fox, в котором заявил, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году. Интервью с Гейтсом Fox опубликовал на фоне увеличения пожертвований учрежденного миллиардером благотворительного фонда на борьбу с Covid-19 до $650 млн.

«Конец эпидемии в лучшем случае наступит, вероятно, в 2022 году. Но в течение 2021 года мы сможем снизить показатели распространения вируса, если подойдем к мерам борьбы глобально. Слава богу, технология вакцины уже есть, подоспело финансирование, что компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично полагаю, что это не продлится вечно», — сказал Билл Гейтс.

Соединенные Штаты, по мнению Гейтса, смогут вернуться к нормальной жизни уже летом 2021 года благодаря прогрессу, достигнутому в сфере разработки вакцин. При этом Гейтс заявил, что разочарован тем, что Соединенные Штаты не прилагают усилий для производства и распространения вакцин в более бедных странах.

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