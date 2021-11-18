Билл Гейтс спрогнозировал сроки ослабления пандемии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что уже к середине следующего года смертность и заболеваемость коронавирусом могут упасть ниже уровня сезонного гриппа. Об этом миллиардер заявил на форуме Bloomberg New Economy в Сингапуре, пишет РБК.

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По словам Гейтса, улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание препаратов для перорального применения. При этом бизнесмен оговорился, что его прогноз станет реальностью в том случае, если в ближайшие полгода не появятся более опасные штаммы, сообщает Bloomberg.

Также Гейтс предположил, что вопросы производства и поставок вакцины за следующие шесть месяцев перестанут быть проблемой, останутся лишь отдельные моменты, связанные с логистикой.

В середине сентября Гейтс предупредил, что человечеству уже сейчас нужно готовиться к новой пандемии, которая может быть "в десятки раз хуже" нынешней. По его словам, необходимо научиться изготавливать вакцину в течение 100 дней, а также иметь производственные мощности, которые позволят покрыть мировые потребности в ней.

"Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год — большие инвестиции, но помните, что пандемия Covid-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей)", — писал миллиардер в своем блоге в январе.

При этом Гейтс отвечал и на нападки сторонников теории заговора, которые обвиняли его в создании коронавируса и попытке чипировать население Земли. "Недостоверная информация мешает вакцинации, из-за этого эпидемия продлится дольше", — отвечал на это бизнесмен.

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пандемия Covid-19 Билл Гейтс
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