Билл Гейтс выделяет 10 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом

Средства, выделенные фондом Билла и Мелинды Гейтс Китаю и Африке, пойдут на разработку вакцин против коронавируса 2019-nCoV. Он вызывает тяжелую пневмонию. Случаи заражения выявлены на трех континентах.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет 10 млн долларов США на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Половина этой суммы предназначена для Китая, говорится в заявлении организации, обнародованном в Twitter в понедельник, 27 января. Фонд уже работает с рядом китайских организаций - как в частном, так и в общественном секторах. Деньги пойдут, в числе прочего, на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин.

Остальные 5 миллионов предназначены центрам по предотвращению заболеваний в государствах - участниках Африканского союза.

Они нацелены на расширение мер по борьбе с инфекцией, которые включают обследование предполагаемых зараженных, лабораторные исследования, а также уход за пациентами с выявленным заболеванием и их изоляцию.

We are committing $10 million in emergency funds and corresponding support to assist frontline responders in China and Africa in their efforts to contain the global spread of 2019-nCoV (coronavirus).

Full statement: https://t.co/KgkBfzq24S