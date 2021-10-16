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Foto: PantherMedia/Scanpix

Компании BioNTech и Pfizer обратились в Европейское агентство лекарственных средств с запросом об использовании их вакцины от COVID-19 среди детей в возрасте 5-11 лет.

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Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer обратились к регулирующим органам Европейского Союза с просьбой разрешить использование разработанной ими вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, опубликованном в пятницу, 15 октября. Одобрение даст возможность впервые начать в Европе прививки для детей из этой возрастной группы.

Производители вакцины предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимые данные, в том числе — результаты поздних стадий исследований, говорится в сообщении. Препарат Comirnaty протестировали более чем на 2200 детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Компании отмечают, что у участников исследований наблюдался "сильный иммунный ответ".

Неделю назад BioNTech и Pfizer подали аналогичные данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Кроме того, компании в ближайшие недели планируют обратиться и в другие регулирующие органы.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Вакцинация
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