Блинкен и Лавров лично встретились впервые с начала вторжения России в Украину

Между главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым состоялся короткий разговор на полях саммита G20 в Индии, сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на дипломатические источники. Это первая личная встреча Блинкена и Лаврова с января 2022 года.

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По словам высокопоставленного сотрудника Госдепа, общавшегося с Reuters, разговор на полях встречи глав дипломатических ведомств стран "Большой двадцатки" в Нью-Дели продлился менее 10 минут. В российском МИД уточнили, что общение проходило "на ходу", а не в рамках переговоров. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Собеседник агентства сообщил, что Блинкен проинформировал Лаврова о готовности Вашингтона поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а также призвал российские власти отменить решение о приостановке участия в договоре СНВ-3 и освободить обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана.

"Мы всегда надеемся, что российская сторона отменит свое решение и будут готова вступить в дипломатический процесс, который может привести к справедливому и прочному миру, но я бы не сказал, что после этой встречи есть какие-то ожидания, что все вскоре изменится", — говорит источник Reuters.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Лавров не упомянул свой разговор с Блинкеном, отмечает Associated Press. Вместе с тем глава российской дипломатии вновь обвинил страны Запада в блокировании переговоров между Россией и Украиной: "Нас призывают к переговорам, но я не помню, чтобы западные коллеги призывали Украину к переговорам. Они призывают Украину продолжать войну".

В последний раз Блинкен и Лавров лично встречались в январе 2022 года в Женеве, менее чем за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину. После этого они проводили телефонные переговоры летом, в ходе которых обсуждался обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на торговца оружием Виктора Бута. Вашингтон надеялся включить в обмен и Пола Уилана, которого уже четыре года держат под стражей в РФ по обвинению в шпионаже; семья американца и власти США считают обвинения безосновательными.

В течение года главы двух внешнеполитических ведомств несколько раз посещали одни и те же международные форумы, но об их контактах не сообщалось.