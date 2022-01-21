Блинкен: В случае вторжения в Украину Москву ждет "быстрый, жесткий и единый ответ"

"Мы четко дали понять, что пересечение границы Украины любыми российскими вооруженными силами будет считаться вторжением, и на это последует быстрый, жесткий и единый ответ со стороны США, а также наших партнеров и союзников", — заявил на пресс-конференции в Женеве в пятницу, 21 января, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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"Я передал (Лаврову. — Ред.) позицию Соединенных Штатов и наших европейских союзников и партнеров — мы решительно поддерживаем Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", — сообщил Блинкен.

Разговор с Лавровым глава Госдепартамента назвал "открытым и обстоятельным", добавив, что США согласились на следующей неделе представить письменные ответы на требования РФ в отношении Украины и НАТО. "Мы рассчитываем, что сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более детально в письменном виде на следующей неделе", — сказал Блинкен, добавив, что США "согласились на дальнейшие переговоры после этого".

Ухудшение отношений России и стран Запада

Напряженность в отношениях между Западом и Россией в последние месяцы существенно усилилась. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, российские власти требуют "гарантий безопасности", в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема Украины в состав НАТО.