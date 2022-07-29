Блинкен запросил переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен провести телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге, пишет Укринформ.

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"Мы выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор между госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым, — сказал Прайс.

По его словам, Москва подтвердила получение запроса.

"Этот разговор не станет переговорами по поводу Украины и не сигнализирует о нормализации российско-американских отношений", — отметил представитель Госдепа.

Российские СМИ считают, что американская сторона намерена затронуть вопрос обмена заключенными между Россией и США — российского предпринимателя Виктора Бута на двух американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, которые находятся под стражей в России.

Ранее Блинкен заявил, что план России провести на захваченных территориях Украины фиктивные референдумы с целью аннексии этих земель не сработает.