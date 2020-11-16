Близким жертв крушения парома Estonia представили обзор подготовки к расследованию

Госсекретарь ЭР Таймар Петеркоп представил представителям близких жертв крушения парома Estonia обзор подготовки к расследованию дополнительных обстоятельств катастрофы.

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В понедельник Петеркоп встретился с представителями представляющих близких погибших на Estonia эстонских организаций. Это была вторая встреча, где близким жертв представили обзор деятельности госканцелярии по подготовке к дополнительному расследованию крушения парома, передала госканцелярия. Кроме того, госсекретарь выслушал вопросы и предложения близких.

Петеркоп заверил, что Эстония намерена как можно скорее продолжать подготовку, но отметил, что необходимо выделить время на то, чтобы подготовиться основательно.

"Следует основательно подготовить действия в рамках расследования. Чтобы гарантировать прозрачность и надежность расследования, мы хотим задействовать в расследовании как эстонских ученых и академиков, так и близких жертв", — сказал он.

Петеркоп отметил, что для Эстонии важно сотрудничество с Финляндией и Швецией для решения правовых вопросов, касающихся исследований места крушения парома.

На встрече близкие также задавали вопросы, связанные с прошлыми расследованиями крушения парома.

Петеркоп подчеркнул, что мандат от госканцелярии на подготовку к расследованию новых обстоятельств предоставлен решением правительства за 6 октября, которое выносит в фокус расследования новых обстоятельств исследование не задокументированных ранее повреждений.

"Согласно решению правительства, следует прежде всего обследовать морское дно вокруг останков парома и расположение останков, а также идентифицировать повреждения корпуса судна, характер и время их появления, а также потенциальную связь с крушением парома, — сказал Петеркоп. — Но мы хотим всесторонне учитывать и ожидания близких и их желание поставить точку в историях, не заканчивавшихся 26 лет".