Блогер Юрий Хованский включен в "перечень террористов"
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Российский видеоблогер и музыкант Юрий Хованский включен в список физических лиц, которых власти РФ считают террористами и экстремистами. Соответствующее обновление появилось во вторник, 10 августа, на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг).

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В связи с включением в перечень Хованский не сможет открыть в банке новые счета, а действующие будут заморожены, уточняет агентство "Интерфакс".

Юрий Хованский был задержан 9 июня по части 2 статьи 205.2 УК ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в сети интернет").

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 6 августа продлил до 8 сентября срок его ареста. Ему грозят от пяти до семи лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Песня про захват заложников на Дубровке

Поводом для возбуждения дела в отношении блогера стала песня про захват заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост".

Исполнение попало на видео, запись выложил в интернет неизвестный. По данным источника "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено после поступления ряда жалоб. Сам Хованский говорил, что не исполнял эту песню публично.

В "перечень террористов" внесены также фонды Навального

На YouTube-канал блогера подписаны 4,4 млн пользователей. С 2019 по 2021 годы он занимал пост помощника депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Василия Власова.

Также 10 августа в "перечень террористов и экстремистов" внесены были Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан. С 30 апреля в списке значится и "Общественное движение штабы Навального". Мосгорсуд 9 июня признал их экстремистскими и запретил их деятельность в России.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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