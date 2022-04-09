Блокадница-пацифистка из Петербурга стала почетным гражданином Милана

Городской совет Милана присвоил звание почетного гражданина художнице Елене Осиповой, назвав ее "символом российских граждан, борющихся против войны в Украине".

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Городской совет Милана присвоил звание почетного гражданина активно выступающей против войны в Украине пожилой художнице из Санкт-Петербурга Елене Осиповой. Об этом российские и мировые СМИ сообщили в пятницу, 8 апреля.

Городские власти Милана обосновали свое решение тем, что Осипова является для них "символом российских граждан, борющихся против войны в Украине". Этим жестом они хотели выразить свою солидарность с ней.

77-летняя художница Елена Осипова пережила блокаду Ленинграда. "Не верь в справедливость войны", — говорилось на одном из плакатов, с которыми она выходила на улицы Петербурга. "Солдат, брось оружие — и ты станешь настоящим героем!" — эту надпись на другом плакате пенсионерки упоминает Городской совет Милана в сообщении о присуждении женщине звания почетного гражданина.

Участие Осиповой в антивоенных акциях

Елена Осипова неоднократно принимала участие в политических акциях протеста, еще до начала войны в Украине. Кроме прочего, она выступала против уничтожения властями западных продуктов питания, ввоз которых РФ запретила, против арестов по политическим мотивам и против войн в Сирии и Ираке.

В 2022 году ее уже неоднократно задерживали на антивоенных акциях, однако она каждый раз возобновляла протесты. Некоторые СМИ называют Елену Осипову "совестью Петербурга".