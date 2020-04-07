Bloomberg: Цифровая слежка во время пандемии помогает, но программы будет сложно остановить

Южная Корея, Китай, Сингапур и Израиль используют цифровую слежку в борьбе с распространением нового коронавируса. Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс (KPV LV) 6 апреля заявил, что Латвия тоже разрабатывает программное обеспечение для цифровой слежки за жителями с целью разгрузить полицию и упростить работу эпидемиологов. Издание Bloomberg объясняет, почему этот подход вызывает беспокойство у защитников прав человека.

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“К сожалению, чрезвычайные методы быстро превращаются в нормальные процедуры”, - говорит Ричард Брукс, профессор компьютерной инженерии Клемсонского университета в Южной Каролине, США. Он занимается исследованием того, как борцы за права человека в авторитарных странах могут избежать слежки. “Если возможность отслеживать социальные контакты существует для предотвращения заражения, я могу гарантировать, её будут использовать в отслеживании инакомыслящих.”

Обычно органы здравоохранения должны получить список контактов от пациента и связаться с ними. Технологии слежки ускоряют процесс отслеживания контактов заболевших. По данным негосударственных организаций, в числе которых Human Rights Watch, Amnesty International, Privacy International, 24 страны в мире используют отслеживание местоположения людей, а ещё 14 стран используют специальные приложения для отслеживания контактов или принуждения к карантину.

В Южной Корее, где удалось успешно замедлить распространение вируса, власти использовали данные локаций, полученные у трех мобильных операторов и данные о платежах от 22 финансовых учреждений. Таким образом, власти за одним человеком следят 10 минут в день.

Проблемой стало то, что власти давали публике слишком много данных о заболевших, что позволяло их вычислить, не зная их имен. Пациенты столкнулись с насмешками и домогательствами. Комиссия по правам человека Южной Кореи выступила с упреком и правительство изменило подход к выдаче информации, а также ввело новые рекомендации по защите частной жизни и пообещало удалить личные данные, как только пандемия кончится.

В Китае слежка совмещалась с жесткой охраной, а данные больных новым коронавирусом стали публично доступны. Профессор Пекинского университета и критик новых медиа Ху Йонг заявил, что тактики слежки за общественным здоровьем “нарушают базовые права человека и в корне незаконны”. В итоге государство согласилось просить согласие пользователей на сбор биометрических данных.

Кроме того, власти Китая используют программное обеспечение для распознавания лиц и отслеживания локации, чтобы находить людей с температурой, направлять их на тестирование и следить за соблюдением карантина. В социальных сетях появилось множество жалоб на нехватку прозрачности решений и возможности их оспорить. Власти Хангжоу, чье приложение разработало предприятие Alibaba, заявили, что хотят адаптировать и расширить использование приложения после завершения пандемии.

В Сингапуре использование приложения для слежки за местоположением пользователя добровольное. Приложение использует Bluetooth, связывая между собой телефоны, если их владельцы оказывают достаточно близко. Если человек заболел, то он может разрешить органам здравоохранения получить доступ к данным приложения и оповестить контакты.

Власти Сингапура утверждают, что могут получить доступ к данным приложения только с разрешения пользователя и они будут удалены, как только пандемия закончится. Однако и здесь не обошлось без вопросов о праве на личную жизнь. Группа волонтеров, работающая над созданием приложения по отслеживанию контактов при Стэнфордском университете, выяснили, что сингапурское приложение уязвимо к атакам, так как позволяет третьим сторонам отслеживать идентификационные номера Bluetooth. В свою очередь, девелоперы обнаружили индикации, что государство может собирать данные без разрешения пользователя. Один из девелоперов указал, что дизайнеры приложения пообещали исправить недостаток.

В США и Европе разные предприятия обсуждают с государствами разработку похожих инструментов для борьбы с пандемией, а компании, анализирующие “большие данные” уже установленных на телефонах приложений, смотрят насколько люди соблюдают социальное дистанцирование. Это привлекло внимание Европейского совета по защите данных, после того как власти итальянского региона Ломбардия заявили, что передвижение жителей за пределами дома снизилось на 60% после объявления карантина. Хотя представители совета сказали, что эта практика разрешена, исследователи и ученые считают, что приложения для отслеживания контактов антидемократичны и опасны.

Израильская компания NSO Group сообщила, что тестирует программу слежки за потенциальными носителями вируса в десятке стран на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Система, изначально разработанная для противостояния терроризму, использует алгоритмы и предоставленные государством данные, чтобы лучше распределить комплекты для тестирования. В самом Израиле слежку за больными новым коронавирусом доверили местному агентству безопасности Шин Бет. Хотя агентство утверждает, что данные доступны ограниченной группе агентов, Верховный суд Израиля в конце марта постановил, что Шин Бет может продолжать работу только под надзором парламента.

В Гонконге пандемия совпала с антиправительственными протестами. После того как власти города объявили о новых правилах физического дистанцирования, полиция начала устраивать рейды в ресторанах, чтобы убедиться в том, что владельцы соблюдают дистанцию между столиками. В ресторане, принадлежащем сыну известного диссидента, полиция записала имена и идентификационные номера покровителей бизнеса. Власти утверждают, что это необходимо для контроля заболевания.

“Мы беспокоимся, что пандемия приведет людей к принятию авторитарного общества слежки. Сейчас мы на первой стадии введения Драконовских законов”, - сказал гражданский активист Галилео Ченг, предупреждая, что полиция будет использовать правила физического дистанцирования против продемократических ресторанов.