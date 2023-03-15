Bloomberg: Эстония, Литва и Польша призвали ЕС снизить потолок цен на российскую нефть

Три восточноевропейские страны призывают партнеров по Евросоюзу снизить ценовой потолок на российскую нефть почти на 15%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По мнению Таллина, Вильнюса и Варшавы эта мера поможет снизить доходы Кремля, которые он тратит на финансирование своей армии, воюющей в Украине.

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В декабре ценовой потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Эстония, Литва и Польша считают, что ограничение нужно ужесточить, снизив этот показатель до 51,45 долларов за баррель. Майский фьючерс на нефть марки Brent сейчас стоит около 75 долларов за баррель.

Представители стран Евросоюза, согласно достигнутым в прошлом году договоренностям, должны периодически обсуждать возможное изменение ценового потолка. Очередной раунд таких переговоров пройдет сегодня, напоминает Bloomberg.

Аргументируя свою позицию, авторы инициативы утверждают, что в январе Россия заработала на продаже нефти 13 млрд долларов. Снижение ценового потолка до 51,45 доллара за баррель привело бы к уменьшению доходов РФ от экспорта на 650 млн долларов.

Эстония, Литва и Польша последовательно призывают к жестким санкциям против России. Страны Восточной Европы изначально настаивали на более низком ценовом потолке, однако при введении этой ограничительной меры их предложения не были удовлетворены. Другие участники переговоров по ЕС и "Большой семерке" (в первую очередь, США) настаивали: ограничение цены должно быть таким, чтобы нефть из РФ по-прежнему могла поступать на мировые рынки, иначе экономике грозит резкий рост цен на топливо.