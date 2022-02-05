Bloomberg по ошибке опубликовал заголовок о "вторжении России на Украину"

Агентство Bloomberg выпустило заголовок о начале вторжения России на Украину. Вскоре запись удалили с сайта, назвав публикацию непреднамеренной и ошибочной.

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По словам редакции американского агентства, заголовки для новостей там готовятся заранее, сейчас причины инцидента расследуются. Bloomberg с конца прошлой осени сообщает о подготовке нападения РФ на Украину.

На сайте агентства Bloomberg 4 февраля в 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 по латвийскому) был непреднамеренно опубликован заголовок о начале российского вторжения на Украину. В заявлении редакции говорится, что журналисты глубоко сожалеют об ошибке.

"Мы готовим заранее заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был непреднамеренно опубликован сегодня <…> на нашем сайте", — заявили в Bloomberg.

Сейчас скандальный заголовок удален, редакция ведет расследование причин публикации.

Газета New York Post сообщила, что заголовок о начале войны провисел на сайте Bloomberg почти полчаса. При попытке перейти по ссылке читатели видели страницу с "ошибкой 500".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удаленную публикацию агентства Bloomberg о начале "российского вторжения" на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, данное сообщение американского информагентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, сложившейся из-за агрессивных действий европейцев.

Как Bloomberg пугал читателей

С конца осени 2021 года агентство Bloomberg сообщает о готовящемся нападении России на Украину. В начале ноября издание писало, что Россия стягивает к украинской границе танки — в Киеве эти сведения опровергли. 22 ноября в материале Bloomberg говорилось, что разведка США подозревает Россию в намерении атаковать Украину с трех направлений — со стороны Крыма, Слободской Украины и через Белоруссию.

По словам источников, за неделю до этого Вашингтон поделился с партнерами в Европе разведданными, в том числе картами, на которых показано "наращивание российского военного контингента и артиллерии" для подготовки к войне с Украиной. Предполагалось, что в этой "операции" могут принять участие около 100 тыс. солдат, подготовленных "к потенциально длительной оккупации".

Как утверждало агентство, порядка половины тактических групп уже заняли свои позиции, военных должна поддержать авиация. В статье также говорилось, что российское руководство призвало "десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе". Они якобы будут обеспечивать безопасность оккупированной территории на более позднем этапе.

24 декабря в сообщении Bloomberg говорилось, что Россия продолжает наращивать военные силы возле украинской границы. РФ якобы сосредоточила 122 тыс. военнослужащих в пределах 200 км от границы. В публикации агентства при этом был использован спутниковый снимок, сделанный 1 ноября.

17 января Bloomberg опубликовал материал историка Нила Фергюссона, в котором говорилось, что "сложились идеальные условия" для нападения на Украину. "Грядет война… не столь уж славная северная война. <…> В реальности никакого внезапного нападения не будет. <…> Путин… подумывает о ее [Украины] захвате в стиле аншлюса Австрии, проведенного нацистской Германией в 1938 году", — утверждал историк. При этом Европа заступаться за Украину якобы не спешит, убежден Фергюссон.

"Так или иначе, Путину не нужно воевать так, как это делали в 1939 году — то есть, ему не надо посылать на поля Украины грохочущие колонны танков. Полномасштабное вторжение на сушу — это лишь один из вариантов, который он может рассматривать", — добавил автор материала.

Москва отрицает обвинения в агрессии на Украине, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называет безосновательными и неправдивыми.