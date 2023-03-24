Bloomberg: Пригожин планирует свернуть операции ЧВК Вагнера в Украине

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин намерен свернуть деятельность своей "частной армии" в Украине и снова сосредоточить внимание на Африке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, "знакомые с этим вопросом".

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Meduza.io пишет, что силовики и политический истеблишмент рассматривают Пригожина как "растущую угрозу". Сейчас он "борется" с нехваткой людских ресурсов и боеприпасов после того, как ему "запретили" вербовать заключенных на войну в Украину, отмечает издание.

Из-за того, что ЧВК Вагнера так и не смогла захватить Бахмут после нескольких месяцев боев, высшее командование смогло "посеять сомнения" у президента России Владимира Путина в отношении "хваленой военной мощи" "вагнеровцев", говорят источники агентства, близкие к Кремлю и спецслужбам. По словам собеседников Bloomberg, вербовку заключенных в колониях в итоге передали Минобороны РФ. Они также утверждают, что независимость Пригожина "раздражала" Кремль.

Пока нет никаких признаков переброски наемников ЧВК Вагнера в Африку, пишет Bloomberg. Однако журналисты обратили внимание на объявление, размещенное в начале недели, о наборе в ЧВК, где соискателей приглашали на полгода отправиться в Украину и на 9-14 месяцев — в Африку. Где именно опубликована вакансия, в публикации не уточняется.

Сам Пригожин так прокомментировал публикацию Bloomberg: "Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины".

20 марта пресс-служба Пригожина опубликовала его письмо к министру обороны России Сергею Шойгу. В нем он написал, что "вагнеровцы" контролируют 70% Бахмута и продолжают наступление. Он утверждает, что "по имеющейся информации" в конце марта — начале апреля украинская армия планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые удары с целью отрезать отряды ЧВК от основной группировки российских войск. "Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК Вагнера от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО", — говорилось в письме.