Bloomberg сообщил о скором одобрении новых санкций ЕС против Белоруссии

ЕС одобрит очередной пакет санкций против Белоруссии на этой неделе. По данным агентства, под ограничения попадут 17 физических и 11 юридических лиц, в том числе "Гродно Азот", "Беларусьнефть" и сирийская Cham Wings.

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Страны — члены Евросоюза на этой неделе одобрят новый пакет санкций против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, осведомленных о готовящихся мерах.

Под ограничения попадут 17 физических и 11 юридических лиц. По словам одного из собеседников, в санкционном списке окажутся белорусские пограничники и судьи, государственная авиакомпания "Белавиа", производитель азотных удобрений "Гродно Азот" и "Беларусьнефть".

Кроме того, санкции введут против сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines, передает агентство. В ноябре Bild сообщал, что перевозчик вместе с "Белавиа" могут быть причастны к перевозке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию, откуда они попадают к границам с ЕС. На фоне кризиса сирийская компания приостановила полеты в Минск.

Новый пакет санкций против Белоруссии также готовят США. Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента передает, что ограничительные меры будут согласованы "очень скоро".

Отношения Минска со странами Европы ухудшились после президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в начале августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, ЕС итоги голосования не признает. С тех пор Брюссель ввел против Минска четыре пакета санкций.

О подготовке пятого пакета, связанного с миграционным кризисом, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Financial Times, новые меры затронут не только Cham Wings, но и аэропорт Минска и отель "Минск". Агентство Reuters ранее писало, что под санкции попадут 30 граждан Белоруссии, в том числе глава МИДа Владимир Макей.

После того как власти ЕС объявили о намерении ввести санкции против компаний и физлиц, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию, ряд авиакомпаний и стран начали вводить ограничения на перевозку граждан государств Ближнего Востока в Белоруссию. Например, в середине ноября власти Узбекистана запретили "Белавиа" принимать на рейсы из Ташкента граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии. Исключение сделали для пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Белоруссии.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран ЕС, в ходе которого беженцы из ближневосточных стран пытаются попасть в Евросоюз с белорусской территории, длится с лета. Страны Запада считают, что его искусственно организовал официальный Минск. Белоруссия отвергает обвинения и в ответ на меры ЕС грозит перекрыть газопровод Ямал — Европа.