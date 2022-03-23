Bloomberg сообщил об отъезде Анатолия Чубайса из России
Foto: DELFI.ua

Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных источников.

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Должность Чубайса агентство при этом указывает как "спецпредставитель по климату" (эту должность занимает Руслан Эдельгериев).

Собеседники Bloomberg заявили, что отъезд Чубайса связан с его позицией по Украине.

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс "собирался вернуться" в Россию.

"Не могу сказать, не в курсе", — сообщил РБК Игорь Чубайс (брат Анатолия Чубайса) в ответ на вопрос об отставке и отъезде из России Анатолия Чубайса.

Об уходе Чубайса с поста спецпредставителя президента также сообщает источник ТАСС.

Forbes удалось дозвониться до Чубайса по телефону, но на вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку.

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