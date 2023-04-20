Bloomberg: США и ряд других союзников Украины обсуждают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию

Некоторые ключевые союзники Украины, в том числе США, рассматривают возможность установления широкого запрета на поставки товаров в Россию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Сторонники реализации этого плана считают, что таким образом Запад сможет усилить экономическое давление на Кремль и снизить его возможности по финансированию вторжения в Украину.

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По данным источников Bloomberg, идею обсуждают представители стран "Большой семерки", в которую входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония, в преддверии саммита G7 в мае. Собеседники агентства подчеркивают, что дискуссии по поводу практически полного запрета на экспорт товаров в Россию еще продолжаются, а итоговое решение может существенно измениться.

В своем нынешнем виде предложение подразумевает радикальное изменение существующих торгово-экономический отношений с РФ. Если сейчас вывозить в Россию можно любые товары, на которые не распространяются санкции, то в случае принятия соответствующего решения этот подход станет обратным: экспортировать можно будет лишь перечисленные в специальном списке виды продукции.

По словам одного из источников Bloomberg, обсуждаемая мера вряд ли затронет поставки медицинских и продовольственных товаров, которые все так же можно будет экспортировать в Россию. Cобеседники агентства при этом высказывают озабоченность тем, что Москва может принять ответные меры, которые необязательно будут зеркальными, и еще больше сблизиться с Пекином.

Одним из основных препятствий на пути реализации предлагаемых ограничений может стать их введение в Евросоюзе, отмечают журналисты. Установление почти тотального запрета на экспорт товаров в Россию, вероятно, вызовет серьезное недовольство некоторых стран и громкие дискуссии, тогда как для принятия общеевропейского решения требуется единогласная поддержка всех государств-членов.

Действующие сейчас санкции сократили объем экспорта из ЕС и стран "Большой семерки" в Россию почти вдвое, пишет Bloomberg со ссылкой на Trade Data Monitor. По их данным, крупнейшие поставщики товаров в РФ — Германия, Италия и Польша (официальные данные об экспорте Москва перестала публиковать в прошлом году). Многочисленные публикации журналистов-расследователей показывают, что Кремлю удается закупать и подсанкционные товары через третьи страны: Турцию, Казахстан, ОАЭ и другие.