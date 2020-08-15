Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко с Кремлем насчет бегства в Россию

Люди из окружения Александра Лукашенко "наводили справки" у кремлевских чиновников по возможности бегства в Россию в случае отстранения действующей власти в Белоруссии, рассказали источники Bloomberg. В самом Кремле допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом, но не исключают, что жесткое подавление протестов удержит его у власти на какое-то время, утверждают собеседники агентства, пишет российский портал forbes.ru.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве. По словам собеседников агентства, приближенные нынешнего белорусского лидера связывались по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.

Некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле, утверждают три источника Bloomberg. По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным. При этом эти же люди не исключают, что в конечном итоге такая политика, вероятно, сохранит Лукашенко у власти, по крайней мере, на какое-то время, пишет Bloomberg.

"Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", — сказал глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По словам политтехнолога Глеба Павловского, Путин не хочет оказывать военную помощь Лукашенко, поскольку это может подстегнуть антироссийские настроения в Белоруссии. "Лукашенко больше не контролирует Беларусь, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными? Непонятно", — отметил он, добавив, что "все это головная боль Путина".

Прежде Кремль делал ставку на то, что Лукашенко удастся снова продлить свое правление, отмечает Bloomberg. Но это было до того, как полиция начала жестко отвечать на протесты, которые оказались крупнейшими из когда-либо происходивших в Белоруссии, указывает агентство.