Боеприпасы для Украины: в ЕС обещают действовать быстро

Евродепутаты настаивают на срочной реализации комплексного плана по ускорению поставок боеприпасов Украине. Соответствующий план верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовал еще на прошлой неделе во время неформальной встречи министров обороны Евросоюза, которая состоялась в Стокгольме.

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В среду, 15 марта, в Брюсселе во время дебатов в Европарламенте депутаты призвали Еврокомиссию как можно оперативнее обнародовать технические детали этого плана, чтобы его можно было имплементировать в максимально сжатые сроки и тем самым ответить на запросы Украины о поставках артиллерийских боеприпасов.

ЕС имеет мощности для производства снарядов

План Борреля состоит из трех параллельных направлений, о которых евродепутатам рассказала еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала Мейрид Макгиннесс. Первое направление — срочная передача Украине запасов снарядов и других видов боеприпасов, имеющихся на складах стран-членов ЕС. Суть второго заключается в формировании массовых заказов на производство боеприпасов на предприятиях европейской оборонной индустрии, учитывающих потребности Украины и стран-членов ЕС. Третье направление — массовое увеличение объемов производства снарядов в ЕС, что является главной предпосылкой для своевременного выполнения заказов.

"Министр обороны Украины заявил, что они (Вооруженные силы Украины. — Ред.) срочно нуждаются в стабильных поставках боеприпасов 115-миллиметрового калибра, — сказала Макгиннесс. — И чтобы быстро и эффективно помочь Украине, мы должны действовать одновременно по всем трем направлениям. Ведь если мы не нарастим производство, то не сможем убедить страны-члены передать свои запасы боеприпасов Украине". По ее словам, в Еврокомиссии уже определили 15 предприятий-производителей боеприпасов в 11 странах-членах ЕС.

При этом еврокомиссар подчеркнула, что мощности производства 155-миллиметровых снарядов в ЕС "большие, чем у многих его стран-партнеров". Подписание крупных контрактов на закупку боеприпасов на общеевропейском уровне "пошлет необходимый сигнал оборонной индустрии", убеждена Макгиннесс. "Еврокомиссия готова мобилизовать свои ресурсы, чтобы поддержать оборонную промышленность и заставить ее нарастить свои мощности", — заявила она.

Поставлять боеприпасы ради победы Украины

Успех плана Борреля зависит от темпов его реализации, считает евродепутат из Германии, христианский демократ Михаэль Галер. "Сейчас важно быстро среагировать, потому что мы и так потеряли немало времени за прошлый год, потому что многие страны ЕС, включая Германию, чрезмерно долго были слишком пассивны", — сказал политик. Он выразил надежду, что европейская оборонная индустрия "уже включила все рычаги, наращивая свои мощности и не дожидаясь сигнала от правительств". "Я могу их (производителей оружия. — Ред.) заверить: ваша продукция нужна и будет покупаться в течение длительного времени, поскольку нам не следует ждать, что конец "империи зла" настанет быстро", — сказал Галер.

Участники дебатов отмечали, что обеспечение украинской армии артиллерийскими боеприпасами является решающим фактором в войне. "Наша политическая цель должна быть четкой: мы должны помочь Украине не просто противостоять наступательный действиям России. Нам нужно снабжать Украину боеприпасами для того, чтобы она победила в этой войне", — заявил хорватский депутат от группы Социалистов и Демократов Тонино Пицула.

"Снарядов не хватает, а танки были покрыты ржавчиной"

Отдельные страны-члены ЕС все еще скептически относятся к идее передачи Украине боеприпасов из национальных резервов, опасаясь за свою безопасность. "Я обращаюсь к странам, имеющие запасы боеприпасов: зачем она вам, для чего вы за нее держитесь?! Другие сейчас умирают ради ваших интересов, и мы должны помочь Европе и Украине", — заявил с трибуны Европарламента румынский депутат от "зеленых" Николае Стефанута. Он напомнил о просьбе президента Украины Владимира Зеленского о приоритетных потребностях страны в артиллерии, которые "надо обеспечить, чтобы остановить Россию".

"Если бы мои коллеги были такими же решительными несколько лет назад, у нас не было бы войны и Украина не стала бы жертвой российской агрессии", — с горечью заметил польский депутат-консерватор Здзислав Краснодембский. По его мнению, до февраля 2022 года Европа жила "с абсурдным чувством безопасности", когда "Берлин и Париж верили в торговлю, благие намерения России, и только Центральная и Восточная Европа этого не могла понять". Именно эта ошибочная политика, по мнению евродепутата, привела к ситуации, когда у стран-членов ЕС нет достаточного количества боеприпасов, а танки, которые нужно было передать Украине, "были покрыты ржавчиной".

Конкретные детали плана передачи Украины боеприпасов и их совместной закупки странами-членами ЕС будут обсуждаться на заседании совета глав внешнеполитических ведомства и министров обороны блока 20-21 марта. Окончательное решение, вероятно, будет приниматься на саммите глав государств и правительств ЕС, который, как планируется, состоится в Брюсселе 23-23 марта.