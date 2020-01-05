Боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении

Члены исламистской группировки "Аш-Шабаб" уничтожили несколько самолетов и вертолетов на базе ВМС США Camp Simba на границе с Сомали.

Боевики сомалийской исламистской группировки "Аш-Шабаб" (Al Shabaab) в воскресенье, 5 января, совершили нападение на военно-морскую базу США Camp Simba в Манда Бэй (округ Ламу) в Кении, на побережье Индийского океана.

Как передало AFP со ссылкой на внутренний полицейский отчет, который попал в распоряжение агентства, группа нападавших подавила сопротивление охраны базы и уничтожила на ее взлетно-посадочной полосе два самолета, два вертолета и "целый ряд американских транспортных средств".

По словам представителя ВС Кении полковника Пола Ньюгуны нападение джихадистов в результате удалось отразить, четыре из них в результате были убиты. О потерях со стороны американских и кенийских военных не сообщается.

Представители Африканского командования ВС США (AFRICOM) позднее назвали обстановку на базе "динамически развивающейся", отметив, что "процесс обеспечения полной безопасности аэродрома продолжается".

База для авиаударов по боевикам в Сомали

Террористы "Аш-Шабаб" считают американскую базу на границе с Сомали "одной из многих стартовых площадок, откуда ведется" то, что исламисты называют "американским крестовым походом против ислама в регионе". Оттуда ВВС США выполняют боевые вылеты для нанесения авиаударов по группировке в Сомали.

Последний открытый конфликт между "Аш-Шабаб" и кенийскими властями произошел в 2011 году, когда власти страны ответили ударом по боевикам группировки за похищение иностранцев на кенийской территории. С тех пор сомалийские террористы неоднократно обещали совершить крупный теракт в Кении. В апреле 2015 года боевики группировки напали на здание университетского колледжа в кенийском городе Гариссе, погибли 147 человек.