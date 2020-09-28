Боевики обстреляли район международного аэропорта Багдада, 7 человек скончались

Боевики иракского шиитского ополчения Харакат Хезболла Ан-Нуджаба обстреляли район Международного аэропорта Багдада из ракетного оружия. В результате атаки семь человек скончались, сообщает портал местного телеканала Al-Arabia.

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Телеканал уточняет, что атака произошла в "зеленой зоне" города, где расположены международные представительства, правительственные учреждения, аэропорт и примыкающий к нему военный аэродром. По какому именно зданию планировался удар, не уточняется.

По имеющейся информации, выпущенная боевиками ракета упала рядом с жилым домом, который находится возле аэропорта. В результате взрыва погибли 7 человек, еще несколько получили ранения.

Накануне о проведении атаки заявил лидер организации Харакат Хезболла Ан-Нуджаба в Ираке Акрам аль-Кааби.