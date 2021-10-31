Боевики расстреляли свадьбу в Афганистане из-за того, что там играла музыка
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Группа вооруженных людей, назвавшихся талибами, открыла огонь по гостям свадьбы на востоке Афганистана, убив как минимум двоих и ранив десятерых человек. Конфликт разгорелся из-за звучавшей на празднике музыки.

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Как сообщил представитель движения "Талибан" (запрещено и признано террористическим в России), после инцидента были арестованы двое из трех нападавших.

Очевидец происходящего рассказал Би-би-си, что в совместной свадебной церемонии в провинции Нангархар участвовали сразу четыре пары.

Они запросили у местных лидеров "Талибана" разрешение на использование музыкальных записей во время праздника - музыка должна была звучать только в зоне для женщин.

Однако поздно вечером на свадьбу ворвались вооруженные люди и попытались сломать музыкальное оборудование. Гости воспротивились этому, после чего незваные гости открыли огонь.

Как утверждает в своем "Твиттере" заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид, нападавшие действовали от имени "Талибана", но делали это "для сведения личных счетов".

Музыка была официально запрещена в Афганистане во время предыдущего режима талибов с 1996 по 2001 год. Новые власти пока не издавали распоряжений по этому поводу.

В провинции Нангархар активно действуют боевики другой запрещенной в России группировки - "Исламское государство". Ранее в их адрес уже поступали обвинения в подобных нападениях.

Афганистан вновь оказался под властью талибов в августе этого года, когда власти США вывели из страны свои последние вооруженные соединения.

В 1990-х годах "Талибан" ввел очень жесткие нормы поведения, базирующиеся на законах шариата. После повторного прихода к власти руководители движения обещали несколько смягчить свои религиозные установки, однако на деле этого не произошло.

В конце августа стало известно, что афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был убит боевиками "Талибана". В своих песнях он поддерживал противников талибов.

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