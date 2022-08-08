Боевики в Газе согласились на перемирие. Израиль говорит, что цели операции выполнены

Боевики группировки "Исламский джихад" заявили вечером в воскресенье, что они согласились на перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, чтобы положить конец трехдневному конфликту с Израилем, в результате которого погибло более 40 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Власти Израиля также подтвердили, что перемирие согласовано, но подчеркнули, что готовы применять силу, если режим прекращения огня будет нарушен.

Перемирие вступило в силу в 23:30 по местному времени (20:30 по Гринвичу). Ранее планировалось, что оно начнется в 20:00.

"Была согласована формулировка египетского соглашения о перемирии, которая содержит обязательство Египта работать над освобождением двух заключенных, [Бассема] аль-Саади и [Халиля] Ававдеха", — говорится в заявлении представителя "Исламского джихада" Мохаммада аль-Хинди.

Саади, высокопоставленный член политического крыла "Исламского джихада", был недавно арестован на оккупированном Западном берегу; Ававдех, который является боевиком группировки, также находится в заключении в Израиле.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, в свою очередь, заявил, что цели операции в секторе Газа достигнуты, и продолжать ее смысла нет.

Нынешнее обострение в секторе Газа — самое серьезное с мая 2021 года. Тогда взаимные обстрелы продолжались в течение 11 дней.

Ранее глава израильского минобороны Бенни Ганц заявил, что операция в Газе, получившая название "На заре", может продлиться еще неделю.

"Мы поразили десятки военных целей, которые "Исламский джихад" использовал для производства и запуска ракет. Солдаты, работающие на системе ПРО "Железный купол", с которыми я нахожусь здесь сегодня, продолжат защищать родину, не сводя глаз с целей", — сказал Ганц.

В Армии обороны Израиля накануне заявили, что для поражения 26 целей были применены 16 тонн ракет и авиабомб.

Новая эскалация конфликта началась в пятницу, когда в Газе был убит высокопоставленный боевик "Исламского джихада". В субботу Израиль убил еще одного лидера этой организации.

Палестинские боевики заявляют, что удары Израиля унесли жизни 43 человека, в том числе 15 детей. Пострадало более 300 человек.

В ответ в сторону Израиля со стороны Газы было выпущено почти 400 ракет, сообщили представители Израиля. Большая часть из них была перехвачена системами ПРО.