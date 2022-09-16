Боевые действия на границе Кыргызстана и Таджикистана: стороны обвиняют друг друга

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе двух стран. Накануне на кыргызско-таджикской границе начались ожесточенные боестолкновения. Сегодня утром обстрел шести пограничных нарядов Кыргызстана затронул Баткенский и Лейлекский район Баткенской области, сообщила погранслужба страны.

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Баткенская область — самый отдаленный и западный регион Кыргызстана, который граничит как с Таджикистаном, так и с Узбекистаном. В Баткенской области до сих пор не согласованы 308 километров таджикской-кыргызской границы, а также прилегающие к ним 210 тысяч гектаров — территория чуть меньше площади Люксембурга.

Часто на этих спорных территориях возникают конфликты между местными жителями, которые перерастают в вооруженные столкновения между пограничниками двух стран.

В четверг Таджикистан сообщил о двух погибших пограничниках и нескольких раненых, а Кыргызстан сообщил об 31 пострадавшем, среди которых мирные жители и дети. Власти обеих стран приступили к эвакуации населенных пунктов, прилегающих к границе.

Перестрелка началась два дня назад прямо накануне начала саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в соседнем Узбекистане, где собрались все главы государств-членов организации, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества.

На саммите в Самарканде присутствуют президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Днем в пятницу пресс-служба кыргызского президента сообщила, что Жапаров и Рахмон провели переговоры о ситуации на границе.

"Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего", — сообщили в пресс-службе.

В сообщении также сказано, что достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

В пятницу в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопансости (ПС ГКНБ) Кыргызстана сообщили, что главы спецслужб двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по рижскому времени).

До этого погранслужбы обеих стран сообщали о стрельбе по всему периметру границы. Погранслужба Кыргызстана заявляла о ракетных ударах по инфраструктуре города Баткен, центра Баткенской области.

Сведения о причинах начала огня противоречивы. Кыргызские пограничники заявили, что таджикские пограничники спровоцировали открыть огонь, базируясь на спорной территории.

Таджикская сторона заявила, что кыргызские пограничники начали стрелять беспричинно. Обе страны обвиняют друг друга в перебрасывании тяжелой военной техники к границе и нарушении обоюдных договоренностей и заявляют об обстреле погранзастав и населенных пунктов. Кыргызстан вручил ноту протесту посольству Таджикистана, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Погранслужба Кыргызстана заявила о попытках таджикских пограничников захватить населенные пункты на территории Кыргызстана. На некоторых спорных территориях Баткенской области часто проживают граждане обеих стран и, кроме того, там находятся семь анклавов (территорий одного государства, окруженных территорией другого).

Они достались Кыргызстану и Таджикистану как наследство от СССР и до сих пор часто становятся конфликтными зонами из-за бытовых споров о местной инфраструктуре — водоемах, дорогах или пастбищах.

На этот раз первые выстрелы тоже прозвучали недалеко от таджикского анклава Ворух, где проживают 35 тысяч таджиков, сообщает погранслужба Таджикистана. Как в Таджикистане, так и в Кыргызстане расположены российские военные базы.