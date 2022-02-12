Более 30 кораблей ЧФ России вышли на учения по обороне Крыма

В российских учениях по обороне Крыма примут участие более 30 кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, передает "РИА Новости".

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"Более 30 кораблей Черноморского флота РФ вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения", — говорится в сообщении.

В учениях примут участие фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны. Ими будет руководить командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, информирует РБК.

Цель учений — отработка обороны побережья Крыма, пунктов базирования Черноморского флота РФ, объектов экономического сектора, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз.

Одновременно с учениями в Крыму проходят совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость — 2022". В них задействованы войска Восточного военного округа России. Учения проходят на фоне сообщений западных СМИ о возможной эскалации ситуации на границе России и Украины.

По данным изданий Politico и Spiegel, Россия может вторгнуться на Украину 16 февраля. Bloomberg называл возможной датой вторжения 15 февраля. Советник по безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Москва может начать военную операцию до конца Олимпиады в Пекине.