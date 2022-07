Более 40 стран поддержали Киев в Международном суде ООН

40 стран мира, в том числе Германия, Франция, Италия, США, Великобритания, Япония, Австралия, а также власти ЕС выразили поддержку Украине, обратившейся в Международный суд ООН с иском против России. Соответствующее совместное заявление сторон было опубликовано на сайте Еврокомиссии в среду, 13 июля. Его германоязычную версию обнародовал также МИД ФРГ.

"Мы вновь заявляем о поддержке иска Украины, инициировавшего разбирательство в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Посредством этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида предпринимать военные действия в Украине", — говорится в документе.

Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Киева, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года. "Если Россия не исполнит решение суда от 16 марта, это будет являть собой еще одно нарушение международного права", — констатируется в совместном заявлении стран.

"В интересах всех государств-участников Конвенции о геноциде и, в более широком смысле, международного сообщества в целом, чтобы Конвенция не использовалась не по назначению и не подвергалась злоупотреблениям. Именно поэтому стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в это разбирательство", — подчеркивают авторы заявления.

"В заключение мы еще раз заявляем, что Россия должна нести ответственность за свои действия. Поэтому мы считаем, что нарушения Россией международного права влекут ее международную ответственность и что потери и ущерб, понесенные Украиной в результате нарушений Россией международного права, требуют немедленного возмещения со стороны России в полном объеме, в соответствии с принципом правовой ответственности государства", — резюмируют подписавшие стороны.

Заявление завершается призывом к международному сообществу изучить все возможности для оказания помощи Украине в ее разбирательстве в Международном суде ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июля сообщил, что Украина подала меморандум в Международный суд ООН. "Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба", — подчеркнул дипломат на своей странице в Twitter.

