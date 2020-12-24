Более миллиона американцев уже сделали прививку от Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Более миллиона жителей США получили первую дозу вакцины от Covid-19, заявил в среду директор Центра контроля и профилактики болезней (CDC) Роберт Редфилд. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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По словам Редфилда, 14 декабря началась самая массовая вакцинация в истории США.

На прошлой неделе США получили три миллиона доз вакцин Pfizer и BioNTech. На этой неделе запланирована поставка еще двух миллионов доз вакцин этих производителей, а также шести миллионов доз препарата Moderna.

Главный консультант правительственной операции Warp Speed Монсеф Слауи отметил, что поставленная цель — ввести вакцину 20 млн жителей страны — скорее всего, не будет достигнута. По его словам, становятся заметными задержки между распределением доз по разным штатам, а также отставание в самом темпе вакцинации.

Тем не менее, Слауи надеется, что в первом квартале 2021 года удастся вакцинировать 100 млн человек, и еще столько же — во втором квартале.

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