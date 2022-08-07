Болгария тайно отправила в Украину через Польшу 4200 тонн оружия, сообщил исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александр Михайлов, информирует агентство LETA.

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"За первые четыре месяца с начала войны - до 30 июня - были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на сумму один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период было поставлено 4200 тонн болгарского оружия на аэропорт в Польше рядом с украинской границей", - сказал Михайлов.

В июне парламент Болгарии выразил недоверие правительству премьер-министра Кирилла Петкова, которое находилось у власти всего полгода. После этого болгарский премьер отказался от поставок оружия в Украину.

В апреле Bloomberg сообщил, что Болгария ограничила свой вклад в оборону Украины через гуманитарную помощь, поставив только каски и бронежилеты. Премьер-министр Болгарии тогда же заявил, что украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии.